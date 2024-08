Fatal Fury: City of the Wolves mostra Hotaru Futaba con un trailer

Fatal Fury: City of the Wolves presenta Hotaru Futaba con un trailer: si tratta dell'ennesimo ritorno per il roster del nuovo picchiaduro a incontri targato SNK, in questo caso con una combattente che ha fatto il proprio debutto nel lontano 1999 con Garou: Mark of the Wolves.

Una giovane esperta di arti marziali alla disperata ricerca del fratello scomparso, Hotaru possiede un repertorio assolutamente micidiale, che le dona la capacità di sferrare potenti attacchi in qualsiasi direzione e con una rapidità sconcertante.

La sua mossa finale, in particolare, vede la ragazza proiettare in aria l'avversario, afferrarlo al volo con le gambe e schiacciarlo al terreno, per poi finirlo emettendo una devastante onda d'urto generata dalla sua stessa energia spirituale.