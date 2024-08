Hi-Fi RUSH continuerà: KRAFTON ha annunciato l'acquisizione di Tango Gameworks

KRAFTON ha acquistato Tango Gameworks e la proprietà intellettuale di Hi-Fi RUSH, che dunque continuerà con nuovi episodi insieme a ulteriori progetti del team giapponese, che come sappiamo Microsoft aveva deciso di chiudere.

"Come parte di questo accordo strategico, KRAFTON intende collaborare con Xbox e ZeniMax per assicurare una transizione indolore e garantire la continuità di Tango Gameworks, consentendo al talentuoso studio di lavorare alla serie di Hi-Fi RUSH ed esplorare futuri progetti", si legge nel comunicato stampa.

"KRAFTON desidera supportare il team di Tango Gameworks perché continui nel suo impegno verso l'innovazione e la realizzazione di esperienze fresche ed entusiasmanti per i fan. L'acquisizione non avrà alcun impatto sui giochi già esistenti come The Evil Within, The Evil Within 2, Ghostwire: Tokyo e l'originale Hi-Fi RUSH, che rimarranno disponibili."

"Questa acquisizione ribadisce la dedizione di KRAFTON sul fronte dell'espansione della propria impronta internazionale e potenzia il suo catalogo di contenuti innovativi e di alta qualità. L'aggiunta di Tango Gameworks rappresenta un ulteriore passo per l'azienda nella sua missione di superare i confini dell'intrattenimento interattivo."