Poison Ivy è un fiore nel cosplay che Irine Meier ha dedicato alla nemica di Batman

Il cosplay di Poison Ivy realizzato da Irine Meier mette in risalto il ben noto fascino della celebre nemica di Batman : un'esperta botanica a cui vengono iniettate delle tossine che la trasformano in una creatura in grado di controllare le piante ed emettere feromoni, fra le altre cose.

Nel caso si trattasse di Poison Ivy...

Poison Ivy è comparsa in diversi videogiochi, ad esempio nella trilogia di Batman: Arkham e di recente, con una versione completamente inedita, in Suicide Squad: Kill the Justice League, che però ha deluso sul fronte delle vendite. La bella villain avrà un'altra possibilità in futuro?

