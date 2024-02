Batman: il cosplay di Poison Ivy di Bellatrix Aiden è a tema San Valentino

San Valentino si avvicina e per l'occasione Bellatrix Aiden ha pensato bene di interpretare uno dei personaggi femminili più famosi provenienti dall'universo di Batman con un cosplay di Poison Ivy a tema con questa festività.

Poison Ivy, il cui vero nome è Pamela Lillian Isley, è una botanica che ossessionata dalle piante e dopo aver subito una mutazione genetica diventa una pericolosa ecoterrorista in grado di controllare a piacimento la vegetazione, generare tossine e controllare i feromoni per costringere le proprie vittime a ubbidirle. Una pericolosa nemesi del Cavaliere Oscuro, ma con la nuova linea The New 52 e DC Rebirth, Poison Ivy è stata anche rappresenta come un antieroe.