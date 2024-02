Tekken 8: il cosplay di Reina firmato da Yuna Kairi è eccezionale

Tekken 8 è arrivato da pochi giorni nei negozi con il favore di critica e pubblico, che lo hanno incoronato uno dei migliori picchiaduro degli ultimi anni. Tra i nuovi personaggi introdotti nel gioco c'è anche l'agguerrita Reina, che possiamo ammirare negli scatti qui sotto grazie al cosplay di Yuna Kairi.

Reina è una dei nuovi personaggi introdotti in Tekken 8 e a quanto pare ha un'interesse molto particolare nella famiglia Mishima, specialmente per quanto riguarda Jin. Soprannominata il Fulmine Viola, ha uno stile di lotta che combina il Taido, il karate in stile Mishima e le tecniche di movimento Sentai per accorciare le distanze con l'avversario velocemente, mentre l'Unsoku le permette di mandare a segno poderosi colpi tramite un veloce gioco di gambe.