Cyberpunk 2077: il cosplay di Lucy da Nadyasonika è perfetto da ogni angolatura

Prima dell'arrivo dell'ottima espansione Phantom Liberty, Cyberpunk 2077 ha ricevuto una notevole spinta di hype che l'ha fatto tornare sulla cresta dell'onda grazie anche a Cyberpunk: Edgerunners, la serie TV Netflix che ha rilanciato alla grande anche il gioco e da cui è tratto anche questo cosplay di Lucy da parte di Nadyasonika.

Lucyna Kushinada, detta Lucy, è diventata presto un'icona della serie animata prodotta da Netflix e Studio Trigger in collaborazione, sia grazie alla profondità del personaggio messo in scena ma anche per il suo aspetto carismatico e affascinante, che l'ha fatta diventare un soggetto preferito da molte cosplayer.

Anche in questo caso, Nadyasonika riesce a infondere ancora una volta il suo stile curato e di gran classe, riprendendo in pieno il look della netrunner in questione con una fedeltà notevole.