Cyberpunk Edgerunners: il cosplay di Lucy da saiwestwood ci riporta sulla Luna

Cyberpunk 2077 ha ottenuto un notevole rilancio grazie anche a Cyberpunk: Edgerunners, la serie TV Netflix che ha fatto tornare un notevole hype sul gioco e da cui è tratto anche questo cosplay di Lucy da parte di saiwestwood, davvero una delle riproduzioni più convincenti del personaggio della serie animata.

Lucyna Kushinada, detta Lucy, è ormai un vero e proprio simbolo della serie animata prodotta da Netflix e Studio Trigger in collaborazione, grazie alla profondità del personaggio messo in scena ma anche al suo aspetto carismatico e affascinante. In questo caso, la modella riesce a riprodurre in maniera molto fedele una delle mise tipiche del personaggio in questione.

Il costume appare qui molto vicino a quello originale nella serie animata, compresa l'immancabile capigliatura che richiama lo stile futuristico e fantascientifico di Lucy. Saiwestwood si avvale poi di alcuni elementi modificati in post-produzione per ottenere un effetto ancora più d'impatto, soprattutto per quanto riguarda lo scenario circostante.

Il look e l'ambientazione riprendono infatti una delle scene più amate della serie animata, con i protagonisti sulla Luna. Il loro primo incontro sulla superficie del satellite avviene in una simulazione, mentre entrambi sognano di poterci andare un giorno nella realtà, mentre nel frattempo il loro rapporto si consolida.

