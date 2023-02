No Man's Sky: il 2023 sarà denso di novità, superiori anche a quelle del 2022

No Man's Sky si è aggiornato da poco per supportare PS VR2 e per introdurre l'aggiornamento Fractal. Il 2023 però è appena iniziato e il team pare avere in serbo varie sorprese per l'anno in corso. Sean Murray - fondatore di Hello Games - ha affermato che i prossimi mesi saranno anche migliori del 2022.

Ricordiamo che nel 2022 No Man's Sky ha visto l'arrivo di update di grandi dimensioni come Sentinel, Outlaws, Leviathan, Endurance e Waypoint, oltre a una serie di spedizioni. Inoltre, è stato aggiunto il supporto a Steam Deck e a Nintendo Switch.

In altre parole è stato un anno denso di lavoro per il team, ma pare che sia solo l'inizio. Precisamente Murray ha scritto "Abbiamo un anno ancora più grande pianificato per il 2023, con il supporto a PS VR2 che rappresenta solo il punto di partenza".

Murray è noto per la sua tendenza a commentare con grande ottimismo le proposte future del propri team, ma è innegabile che Hello Games stia supportando in modo incredibile il proprio gioco. Dovremo vedere nei prossimi mesi cosa effettivamente sarà pubblicato per No Man's Sky, ma per il momento possiamo solo attendere e sperare che il gioco diventi ancora più denso di contenuti e novità.

Vi lasciamo infine al trailer di lancio su PlayStation VR2 di No Man's Sky.