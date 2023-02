Valorant termina il supporto per le vecchie versioni di Windows, per "ragioni di sicurezza"

Riot Games ha dichiarato che a marzo terminerà ufficialmente il supporto per Valorant sulle vecchie versioni di Microsoft Windows, affermando che è una questione di "sicurezza": in altre parole, il team vuole bloccare i bari. Valorant, che utilizza il software di sicurezza Vanguard personalizzato da Riot, non sarà quindi più eseguibile su Windows 7, 8 e 8.1.

In un post sul suo account ufficiale di Twitter, Riot spiega: "Passando il supporto alla versione più recente di Windows, possiamo sfruttare le più recenti caratteristiche di sicurezza e le patch - rendendo la vita più difficile ai bari".

Dato che Microsoft ha già offerto aggiornamenti gratuiti a Windows 10 e che questa edizione è stata rilasciata al pubblico nel luglio 2015, è probabile che la stragrande maggioranza dei giocatori attivi stia già utilizzando questa versione o quella successiva, Windows 11 (oppure un sistema operativo alternativo come Linux). Il tutto non dovrebbe avere quind impatto su un grand numero di giocatori, ma comunque per qualcuno potrebbe essere un problema.

Il software Vanguard ha attirato alcune critiche in quanto è una delle numerose misure anti-cheat che fa uso dell'accesso a livello di kernel, un livello d'accesso particolarmente elevato che gli permette di navigare in quasi tutto il sistema. Riot sostiene che è necessario per l'anti-cheat, a causa del numero di bari che sono disposti a eseguire programmi di cheat che utilizzano un livello di accesso simile.