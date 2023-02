Steam Deck compie un anno oggi, 25 febbraio 2023

Oggi, 25 febbraio 2023, Steam Deck compie un anno. La piattaforma da gioco di Valve ha fatto un giro attorno al Sole e continua ad essere molto apprezzata.

Steam Deck è stato resa disponibile per la prima volta il 25 febbraio 2022, anche se per molti giocatori è stato necessario aspettare molto prima di poterla avere tra le mani. La disponibilità, soprattutto per i primi periodi, era veramente limitata ma questo non ha impedito ai giocatori di Valve di attenderla con trepidazione.

In alcune parti del mondo, in realtà, Steam Deck non è ancora ufficialmente disponibile e molti sono costretti scegliere vie non ufficiali per ottenerla. Valve ha suggerito di non farlo, ma la risposta dei fan è stato abbastanza esplicita.

Al di là di questi problemi, Steam Deck è molto apprezzata. Il punto focale di questa piattaforma è la possibilità di usare una buona fetta della propria libreria Steam e iniziare così a giocare in portabilità molti titoli che prima erano "bloccati" sul proprio PC.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Non è assolutamente facile analizzare gli aspetti positivi e negativi di una macchina così atipica, a tratti geniale, sicuramente visionaria e capace di posizionarsi sul mercato in totale solitudine (o quasi). Ma soprattutto è difficile dare il giusto peso a questi aspetti visto che sono tutti estremamente dipendenti dalle aspettative e dalle reali abitudini di gioco dell'utilizzatore finale e quindi potrebbero o meno rappresentare delle barriere contro cui si potrebbe sbattere."

"In conclusione quindi, Steam Deck è un prodotto che merita di essere acquistato? Sì, ma solo se siete pronti a convivere con le sue limitazioni e soprattutto ad accettare le conseguenze più negative dell'avere a che fare con quello che, in fondo, è un PC. Insistendo e non demordendo, ne siamo certi, potrete superare questi scogli e, a quel punto, non ne potrete più fare a meno."

Diteci, avete una Steam Deck?