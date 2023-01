Steam Deck: Valve dice di non usare store non ufficiali, mezzo mondo risponde che non ha altro modo

Steam Deck è un successo e le classifiche di vendita di Steam lo dimostrano da mesi e mesi, visto che la macchina da gioco è sempre nelle posizioni più alte della Top 10, se non direttamente prima. Con l'inizio del 2023, sempre più persone vorranno acquistare la console/PC e Valve lo sa bene, al punto da sentirsi in dovere di ricordare ai giocatori di non comprare Steam Deck presso siti o rivenditori "non ufficiali".

Attualmente, ci sono solo due modi per comprare Steam Deck in modo ufficiale: direttamente tramite Steam se si vive negli USA, in Canada, nel Regno Unito o in Europa, oppure tramite un rivenditore selezionato in Giappone, Corea, Taiwan e Hong Kong.

L'account di Steam Deck su Twitter ha quindi ricordato che ogni Steam Deck venduta tramite altri siti o rivenditori non è "ufficiale" e ha detto di fare attenzione. Probabilmente, Valve ha ricevuto segnalazioni di utenti che hanno ottenuto la console in altri modi, magari con dei difetti o dei problemi (e in tal caso non è colpa di Valve).

C'è però un altro problema: in tutte quelle nazioni dove la console non è venduta ufficialmente, i giocatori non hanno altri modi se non quelli non ufficiali per acquistarla. Ricordiamo che mancano ancora grandi mercati come l'Australia, la Nuova Zelanda e tutta l'America Latina.

Per fortuna in Italia non abbiamo questi problemi, ma in caso non abbiate modo (o desiderio) di acquistare la console di Valve, ecco le migliori alternative a Steam Deck: dalle console a veri PC di fascia alta.