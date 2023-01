Wanted: Dead, trailer illustra il sistema di combattimento

L'editore 110 Industries e lo sviluppatore Soleil hanno pubblicato un nuovo trailer di Wanted: Dead per spiegare il sistema di combattimento. Per chi non lo conoscesse si tratta di un gioco d'azione in terza persona da alcuni ex-sviluppatori di Team Ninja.

Stando a quanto spiegato, Wanted: Dead è stato pensato per i giocatori hardcore e fornirà una serie di strumenti per superare anche i nemici più duri. Il gioco combinerà combattimenti corpo a corpo e scontri con armi da fuoco, mettendo di fronte al giocatore nemici sempre differenti.

Il giocatore avrà delle armi a lunga gittata sin dall'inizio, ma non andrà molto avanti puntando solo sul fucile di Hannah. Uccidendo i nemici si possono ottenere munizioni e armi secondarie. Proprio queste ultimi faranno la differenza in alcuni scontri.

Una delle chiavi per riuscire sarà di rimanere in movimento, alternando meccaniche run and gun a quelle di combattimento con la spada. Chi pensa di vincere rimanendo fermo sarà sopraffatto nel giro di pochi secondi.

Wanted: Dead sarà un gioco difficile, nella tradizione del genere, e richiederà di contrastare i nemici sviluppando la giusta abilità. Il giocatore disporrà inoltre di uno skill tree, dal quale potrà sbloccare e selezionare abilità offensive, difensive o di supporto, nell'ordine che preferisce.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Wanted: Dead uscirà il 14 febbraio 2023 su PS5, PC, PS4, Xbox Series X e S e Xbox One.