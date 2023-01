Le migliori alternative a Steam Deck: dalle console a veri PC di fascia alta

Molti videogiocatori hanno visto l'arrivo di Steam Deck come una coraggiosa novità di Valve, un nuovo modo di giocare in portabilità ai propri giochi preferiti. La verità, però, è che Steam Deck è solo l'ultimo nome che si aggiunge a una lista di prodotti molto simili. I PC/console portatili di formato ridotto sono una gran comodità per chi vuole giocare durante la quotidianità e, anche se grandi produttori come Sony PlayStation hanno messo da parte questa categoria di device, non significa che nomi meno noti al largo pubblico non stiano provando a ritagliarsi uno spazio da tempo. Vediamo quindi quali sono le alternative a Steam Deck che sono attualmente disponibili o che saranno distribuite a brevissimo.

Nintendo Switch La famiglia di console Nintendo Switch Mettiamo subito in campo il nome più noto: la famiglia di console Nintendo Switch. Tra tutte le alternative a Steam Deck, la console della casa di Kyoto è quella più diversa, ma questo non significa che non condivida tante caratteristiche simili e diversi vantaggi unici che la rendono uno dei prodotti più interessanti di questa lista. Prima di tutto, dispone di una libreria di giochi esclusivi ampia e di qualità enorme. Tutti conosciamo le grandi serie di Nintendo, da Pokémon a The Legend of Zelda, passando per Kirby, Mario e Splatoon: non c'è dubbio che chi vuole semplicemente giocare avrà decine di titoli già pronti per essere acquistati. Inoltre, Nintendo Switch è disponibile in più formati e fasce di prezzo, con la versione Lite che è facilmente recuperabile intorno ai 200€. I limiti di questa piattaforma sono da trovarsi nel suo hardware, certamente non prestante, e dai limiti in termini di supporto di terze parti: se vi interessa giocare i più recenti AAA, purtroppo questa non è la console adatta a voi.

Il vostro smartphone Razer Kishi V2 Nintendo Switch Lite può essere una delle soluzioni meno costose per giocare in portatilità, ma a dirla tutta ve ne è che ancora meno dispendiosa: usare il vostro smartphone. Ovviamente dipende da quale telefono possedete, ma se avete un device di fascia alta potete sommare un controller come il BackBone One o il Razer Kishi V2. Per quanto riguarda il catalogo di giochi, avete accesso ovviamente alla lunga lista di titoli mobile per Android e iPhone, ma anche servizi in abbonamento come Netflix (che ricordiamo offre regolarmente nuovi giochi, da scaricare e usare offline), Apple Arcade e il Cloud di Game Pass, che dà accesso a molti giochi AAA. Se avete già investito in uno smartphone di qualità, allora potrebbe essere una buona idea chiudere il cerchio con un controller mobile.

AYANEO 2 e Geek AYANEO 2 AYANEO 2 è uno dei concorrenti più seri a Steam Deck, soprattutto a causa delle sue specifiche. A differenza di Steam Deck che si ferma a 800p, AYANEO 2 propone uno schermo da 1920 x 1200, con una RAM che arriva fino a 32 GB e un chip AMD Ryzen 7 6800U: si tratta di una console più prestante rispetto a quella di Valve e garantisce prestazioni superiori. Questo prodotto utilizza Windows, ma una versione dell'OS basata su Linux potrebbe arrivare in futuro secondo quanto detto dai produttori. Con questo prodotto potete fare tutto quello che è possibile con Windows 11, avviando quindi Steam o altri launcher per giocare ai vostri videogiochi preferiti. AYANEO Geek AYANEO 2, però, paga le specifiche superiori con un aumento di prezzo che parte da 940 euro circa. Se preferite spendere un po' di meno, allora potete optare per la versione AYANEO Geek, che parte da 800€. Questo modello usa uno schermo da 800p, un sistema di vibrazione più semplice e solo un giroscopio, invece dei due di AYANEO 2. Potete acquistarli su Indiegogo. Citiamo anche l'esistenza di Ayaneo Air, una sorta di Steam Deck "mini" che abbiamo recensito qui. Non si tratta della migliore soluzione tra quelle disponibili a causa di una batteria limitata, ma è una valida soluzione per chi cerca qualcosa di estreamente portatile.

GPD Win 4 GPD Win 4 GPD Win 4 è un altro serio concorrente a Steam Deck e, come l'AYANEO, monta un processore AMD 6800U. Il display, invece, arriva a 1920 x 1080 e ha un opzionale modulo 4G LTE per la connettività mobile. Dispone in modo nativo del supporto a SteamOS, con però anche Windows istallato, per rispondere a tutte le vostre necessità. Esistono vari modelli, che arrivano a montare fino a 32 GB di RAM e 2 TB di spazio interno. La particolarità di questa console, che potrebbe spingere alcuni giocatori a preferirla alle altre, è che sfoggia una tastiera integrata con un layout QWERTY. Basta far scorrere lo schermo verso l'alto per rivelarla e poter quindi usare la console come un vero computer. Il design ricorda inoltre molto PSP e PS Vita, perfetto per chi ancora soffre di nostalgia per le console di Sony. In termini di prezzo, si parte da 935€ e il periodo di uscita è fissato per marzo 2023. Se volete fare un preordine, raggiungete questa pagina di Indiegogo.

AYN Loki Max AYN Loki Max AYN Loki Max è un'altra piattaforma basata su Windows, a differenza dei suoi precedenti modelli che utilizzavano Android. Monta un AMD Zen3+ 6800U, una Radeon 680M da 12 core, 16 GB di RAM e uno schermo da 6 pollici LCD a 1080p. Si tratta di una console/PC con buone specifiche e un costo leggermente più basso rispetto alle alternative di cui sopra: parliamo infatti di 775 dollari per la configurazione migliore. Ci sono varie versioni di Loki, così come esemplari precedenti di AYN denominati Odin, ma il Loki Max è quello che consigliamo. Montando Windows, potete utilizzare tutte le applicazioni compatibili ed eseguire i vostri giochi, ad esempio tramite Steam. Il prodotto è in vendita sul sito di AYN.