Ayaneo Air, la recensione di uno "Steam Deck mini"

Solo un anno fa abbiamo pubblicato la recensione di Ayaneo , ma lo stesso produttore cinese ha lanciato in queste settimane Ayaneo Air, un nuovo portatile da gaming che si distingue da qualsiasi altra macchina simile per le dimensioni estremamente contenute, il peso infimo e l'eccellente schermo OLED. Per la recensione di Ayaneo Air abbiamo passato diversi giorni con la "piccola" di casa Ayaneo, testandone l'esperienza d'uso in mobilità, mettendo alla prova la durata della batteria e testando le performance con giochi di fascia alta, piccole produzioni indipendenti e una manciata di emulatori.

Come se non bastasse, Ayaneo ha prodotto Ayaneo Air in numerose colorazioni diverse (bianco, nero e rosa per il modello base, mentre il modello Pro ha una versione argento), e alcune edizioni speciali: l'Ayaneo Air Retro Power si rifà per esempio ai colori del Game Boy, e l'azienda cinese lo rende anche abbastanza esplicito nelle immagini ufficiali.

Rischiando di confondere un po' le idee, l'Ayaneo Air viene distribuito in due diversi modelli , che a loro volta possono essere acquistati (al momento tramite la pagina IndieGoGo ) in configurazioni che differiscono per memoria e CPU.

A differenza di Steam Deck (ma anche di Nintendo Switch OLED), si riesce a reggere Ayaneo Air con una sola mano senza alcuna fatica e, a differenza della portatile Valve, si possono raggiungere tutti i tasti senza lasciare la presa o fare assurdi movimenti con le dita. Parliamo, insomma, di un dispositivo davvero "portatile", che può essere giocato comodamente a letto, non stanca e non occupa metà dello spazio nello zaino quando lo si porta in giro. Come vedremo dopo, tuttavia, dimensioni così contenute hanno anche risvolti negativi, tra cui una deludente durata della batteria.

Controlli e layout

Gli stick analogici di Ayaneo Air usano una nuova soluzione magnetica

In linea coi precedenti modelli di Ayaneo, il design e il layout dei tasti strizza l'occhio a quello di Nintendo Switch, coi due stick analogici in posizioni invertite ma con i tasti Start e menù posizionati nella parte inferiore. Sempre nella parte bassa ci sono due ulteriori tasti funzione, uno dei quali serve ad aprire l'applicazione proprietaria Aya Space. Volendo, questi tasti possono essere associati a diverse funzionalità, utilizzandoli per richiamare la tastiera a schermo, ridurre a icona l'applicazione e tornare al desktop.

Nonostante le dimensioni ridotte, i tasti frontali A/B/X/Y hanno un ottimo feeling e un buon click, mentre la croce direzionale difficilmente metterà tutti d'accordo: si è rivelata più che dignitosa quando messa alla prova in beat'em up e picchiaduro 2D, ma la corsa lunga e il modo in cui sporge dalla console non piacerà a tutti. Ottimi sono invece i due grilletti analogici, che nonostante non raggiungano la qualità produttiva che ormai hanno i pad ufficiali di Xbox e PlayStation, cercano di avvicinarsi quanto più possibile per dimensioni e corsa dei tasti.

Il tasto di accensione con lettore di impronte digitali è molto meno immediato di quanto sembri

Discorso a parte va invece fatto per gli stick analogici, per cui non tutto è riuscito come si deve. A differenza degli stick presenti su altri controller e console portatili, quelli di Ayaneo Air utilizzano la tecnologia "Hall Effect" già vista in Ayaneo Next. In sostanza le levette (così come i grilletti) usano un sensore magnetico anziché un sistema meccanico, col risultato che le componenti interne non sfregano l'una sull'altra quando si inclina lo stick. Non essendoci alcun tipo di frizione, teoricamente questo sistema dovrebbe prevenire problemi di drifting o di deterioramento sul lungo termine, ma avendo testato l'hardware solo per alcuni giorni, sulla durabilità degli stick ci si può soltanto fidare.

I grilletti dorsali di Ayaneo Air sono ideali per i giochi di guida

Le dimensioni contenute e la corsa limitata degli stick non sono stati un problema e, anzi, l'esperienza d'utilizzo è stata ottima sia giocando a sparatutto come Doom Eternal, che action in terza persona come Control oppure giochi di guida come Forza Horizon 5 e gestionali come Two Point Campus. Il vero problema degli stick riguarda invece i tasti L3 e R3, che sono fin troppo resistenti: la pressione necessaria per attivarli è tale che, quasi sempre, si finisce per spostare lo stick in qualche direzione. Un inferno in quei giochi in cui bisogna premere i tasti L3/R3 mentre si sta cercando di mirare a un avversario.

Sul bordo superiore del dispositivo si trovano invece i pulsanti per regolare il volume, un tasto con rilevamento d'impronte digitali per accendere o spegnere il dispositivo e un ingresso USB-C per la ricarica. Curiosamente, a differenza di altri hardware simili, Ayaneo Air presenta un secondo ingresso USB-C nella parte bassa, accanto all'ingresso per le cuffie e allo sportellino in cui inserire la micro-SD. È un'aggiunta sicuramente benvenuta, che permette contemporaneamente di caricare l'hardware e collegarlo a un monitor esterno o a un hub.