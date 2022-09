Kingdom Hearts: novità al D23 Expo per i fan, sulla base di un potenziale teaser di Nomura

I fan di Kingdom Hearts hanno iniziato a ipotizzare, in seguito a un Q&A di Nomura dedicato a Kingdom Hearts, che potrebbero essere in arrivo alcune notizie sul prossimo gioco mobile della saga - Kingdom Hearts Missing Link -, precisamente durante la convention di Disney, D23 Expo.

Come condiviso dagli utenti di Twitter @aitaikimochi e @xenosaga7, uno YouTuber dedito a Kingdom Hearts in Giappone - noto come @toro_cocoron0te - ha fatto un'osservazione molto interessante sulla recente sessione Q&A di Nomura. Come tradotto da @xenosaga7, la Q&A è stata trascritta e condivisa da Square Enix, ma alcune domande sono state poste in modo diverso da altre.

I fan più attenti hanno notato che ogni domanda è categorizzata con la nomenclatura "Q1, Q2, Q3" e via dicendo (Q per "Question", in italiano "domanda"). Tuttavia, la domanda 4 è stata etichettata come "O4" e lo stesso si può dire per la domanda 10. Potrebbe essere un errore di battitura, ma i fan di Kingdom Hearts hanno imparato che nulla è casuale quando c'è di mezzo Nomura e ora stanno teorizzando che i numeri quattro e dieci siano significativi in qualche modo.

Una ipotesi è che sia un riferimento all'evento per il 20° anniversario di Kingdom Hearts, in cui è stato annunciato Kingdom Hearts 4, si è svolto il 10 aprile, ovvero il 10 / 4. Molti fan fanno anche notare l'importanza dell'edificio 104 di Kingdom Hearts 3 e dell'altra IP di Square Enix The World Ends With You. Lanciandoci nella tana del coniglio, possiamo notare che il Q&A si è tenuto il 26 agosto 2022, ovvero 14 (10 + 4) giorni prima del 9 settembre, ovvero la stessa data in cui si terrà l'evento videoludico del D23 Expo. Vale anche la pena di notare che tecnicamente Kingdom Hearts 4 sarà il 14° gioco della serie, se non si includono il mix finale e i giochi ripubblicati.

In mezzo a tutto questo, l'account di Square Enix ha tweettato la parola "Sora" senza un motivo apparente. Per i fan, quindi, ci sono novità in arrivo, probabilmente legate a Missing Link.

Tutte queste ipotesi potrebbero sembrare un po' esagerate, ma con Nomura nulla è mai certo. In ogni caso, per il momento non ci sono conferme ufficiali. Per conferme o smentite basterà attendere qualche giorno.

Infine, ecco quanto ha venduto Kingdom Hearts 3 su console.