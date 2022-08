Kingdom Hearts 3 è il gioco più venduto della saga su console: i numeri esatti

Kingdom Hearts 3 è il gioco della saga console (quindi non sono calcolati i giochi mobile e browser) che ha venduto di più. La più recente avventura di Sora ha piazzato in tutto il mondo 6.7 milioni di unità.

La cifra è stata svelata dal produttore Ichiro Hazama che ha parlato durante l'evento privato del 20° anniversario di Kingdom Hearts che ha avuto luogo in Giappone lo scorso aprile. Solo quest'oggi è stato condiviso un video dedicato e l'informazione è quindi diventata di dominio pubblico.

Durante la presentazione, Hazama ha riflettuto sul successo di Kingdom Hearts dicendo: "In totale, ci sono molti giochi, tra cui Final Mix e altre edizioni, ma dopo aver preso in considerazione tutte le cose, ci sono 13 titoli nella serie". Hazama continua: "E, se ci credete, sono state vendute oltre 35 milioni di unità". Il dato forse più impressionante è che Kingdom Hearts 3 ha venduto da solo 6,7 milioni di copie in tutto il mondo. Hazama spiega che questo lo rende "il gioco per console con il maggior numero di copie vendute della serie negli ultimi 20 anni".

Sora e Remy in Kingdom Hearts 3

Durante tale evento era stato mostrato anche il primo trailer di Kingdom Hearts 4, che abbiamo già visto, e sono state indicate altre informazioni interessanti, come la data di arrivo di Kingdom Hearts Dark Road 5.0.0 (ovvero la versione finale offline): 26 agosto 2022.

