Kingdom Hearts 4, analisi, dettagli e teorie sul trailer

Un po' a sorpresa, e senza fanfare o squilli di tromba, Square Enix ha pubblicato il primo teaser trailer di Kingdom Hearts 4 per festeggiare il ventesimo anniversario della serie creata da Tetsuya Nomura. È stato un annuncio inaspettato, anche perché sono passati "solo" due anni dall'uscita di Kingdom Hearts 3 , e per chi conosce i tempi di sviluppo biblici della serie questi due anni sembrano quasi un battito di ciglia. Non cominciate a trattenere il respiro, però, perché non abbiamo ancora date, né tanto meno piattaforme confermate: siamo ancora ai primi passi nello sviluppo del gioco, ma nonostante questo abbiamo intravisto il futuro della serie in questi tre minuti di filmato, abbastanza da poter fare qualche congettura.

Un nuovo inizio ma anche no

Kingdom Hearts 4, guardate com'è cresciuto il nostro Sora!

Come promesso, si è chiuso un capitolo e se ne apre un altro. Intitolato Il Maestro perduto, questo nuovo arco narrativo, che segue quello del Cercatore dell'Oscurità (anche noto informalmente come Xehanort Saga), rappresenta un nuovo inizio ma anche un seguito diretto alla conclusione di Kingdom Hearts 3 e, nella fattispecie, del contenuto scaricabile Kingdom Hearts III: Re Mind e dello spin-off musicale Kingdom Hearts: Melody of Memory. Bollato inizialmente come un titolo minore, il rhythm game incentrato sui ricordi di Kairi si è rivelato un tassello fondamentale per comprendere il mosaico che sta cominciando a formarsi: è nel finale del gioco, infatti, che i nostri hanno scoperto dov'è finito Sora, scomparso alla fine del terzo capitolo.

Sappiamo che il nostro protagonista è arrivato nel mondo (immaginario?) di Verum Rex, il gioco nel gioco che abbiamo affrontato nell'ambientazione di Toy Story durante la campagna di Kingdom Hearts 3. Palesemente ispirato ad altre opere di Tetsuya Nomura, come il mai concretizzatosi Final Fantasy versus XIII, Verum Rex è servito a introdurre un nuovo personaggio, Yozora. In qualche modo, quel breve stage sembrerebbe essere diventato la pietra angolare del nuovo arco narrativo: sui legami tra Yozora, Sora e Noctis si è già scritto in passato, ma adesso il nuovo teaser mette altra carne al fuoco.

Vediamo Sora svegliarsi nella città di Quadratum, in un salottino moderno e realistico. A quanto pare il gioco inizierà una settimana dopo la conclusione di Kingdom Hearts 3 e l'arrivo di Sora in questo mondo, dov'è stato accolto nientepopodimeno che da Strelitzia.

Kingdom Hearts , P4ippo e Paperino torneranno ad accompagnarci?

Per chi non lo sapesse - e ammettiamolo, diventa sempre più difficile districarsi nella complicata mitologia di Kingdom Hearts - Strelitzia è una Custode del Keyblade comparsa in Kingdom Hearts Union χ: inizialmente una semplice Dente di Leone, Strelitzia, che era stata addestrata da Ava in persona, sarebbe diventata una Veggente alla guida delle Unioni, se solo non fosse stata assassinata dall'Oscurità. Le sue parole nel teaser, dunque, non sono affatto casuali quando paragona Quadratum all'aldilà. Ed è un aldilà parecchio strano, pieno di automobili e biciclette, strade e passanti, semafori e insegne e grattacieli: un mondo verosimile, realistico e fondamentalmente uguale al nostro. Ma chiunque abbia completato anche soltanto la trilogia di Final Fantasy XIII dovrebbe sapere che Nomura è affascinato dall'idea che il reale e il fantastico si incrocino nei suoi giochi.

Kingdom Hearts 4, Sora può usare la catena del Keyblade come un rampino

Il teaser che abbiamo visto non ha una collocazione temporale; vale a dire, non sappiamo se sia l'inizio del gioco o una sequenza più avanzata. Certo è che lo scontro tra Sora e il gigantesco Heartless che attacca Quadratum ci ha sbloccato ben più di un ricordo, come si suole dire: dallo spettacolare scontro tra Cloud e Sephiroth nel finale del film Advent Children e in quello di Final Fantasy 7 Remake, a uno dei primi trailer di Final Fantasy XV, passando per segno che Nomura ha proprio una passione per le coreografie in cui i suoi personaggi corrono sui palazzi come fossero ninja in un anime.

Il breve scontro - durante il quale intravediamo un accenno d'interfaccia, ma troppo asciutta per poterla considerare definitiva - ci dice anche qualcosa sul gameplay, che dovrebbe essere ancora più dinamico e movimentato che in passato. A quanto sembra, Sora potrà usare la catenina del Keyblade come una specie di rampino che gli permetterà di aggrapparsi a sporgenze, nemici e appigli per raggiungere posizioni distanti in un batter d'occhio. Tutto da spiegare, poi, l'attacco speciale che lo vede trasformare il Keyblade in una trivella gigante che fa molto Gurren Lagann.