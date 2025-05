Kingdom Hearts 4 si mostra finalmente con nuove immagini, anche di gameplay

Le immagini di Kingdom Hearts 4

Il messaggio di Square Enix è stato condiviso tramite i canali social ufficiali dedicati alla serie di Kingdom Hearts. La versione giapponese ha anche condiviso una immagine, che è un collage di vari screenshot del videogioco.

Il messaggio recita: "Alla nostra comunità di Kingdom Hearts: stiamo lavorando duramente su Kingdom Hearts 4 e continueremo a dedicarci allo sviluppo del gioco. Siamo impegnati a rendere questa esperienza all'altezza delle vostre aspettative!

"Abbiamo visto quanto siete entusiasti e ve ne siamo veramente grati dal profondo del cuore. Siamo altrettanto entusiasti e non vediamo l'ora di condividere ulteriori informazioni su Kingdom Hearts 4 quando sarà il momento giusto. Fino ad allora, apprezziamo la vostra pazienza. Grazie per il vostro continuo supporto".

Le molte immagini di Kingdom Hearts 4

Le immagini mostrano Sora a Quadratum, la nuova ambientazione, che combatte contro due nuovi tipi di Heartless e usa un nuovo potete del keyblade. Notiamo anche che è presente la funzione "Build" (costruisci) nel pannello dei comandi a sinistra. Non è chiaro cosa faccia, ma dovrebbe essere la novità del videogioco. Il primo screen ha una grafica tutt'altro che incredibile (e con un nuovo stile più realistico) ma parliamo di un gioco in fase di sviluppo e sicuramente non è da considerarsi rappresentativa del gioco completo. C'è poi una versione giapponese della prima immagine, che mostra la scena in modo leggermente diverso.

La versione giapponese del primo screen di Kingdom Hearts 4

Vediamo poi Strelitzia (la ragazza a sinistra, al centro), già apparsa nel primo trailer e che ha accolto Sora a Quadratum. Notiamo un telefono, un primo piano di Sora, uno dell'Heartless gigantesco che minaccia la città, Sora sotto un ponte in mezzo alla polvere e, più importante, uno screen nel quale sembra che avremo modo di controllare anche Re Topolino, in quella che pare una libreria, nel mentre salta da un lampadario all'altro.

Che ne pensate di queste immagini? Circa un mese fa vi abbiamo segnalato che Kingdom Hearts 4 era stato annunciato esattamente 3 anni fa, poi era completamente sparito. Ora non possiamo più dirlo.