Kingdom Hearts 4 è stato annunciato esattamente 3 anni fa, poi è completamente sparito

Oggi è il terzo compleanno dell'annuncio di Kingdom Hearts 4 e, per festeggiare, non abbiamo alcuna nuova informazione sul videogioco.

La prima e ultima presentazione di Kingdom Hearts 4

Il trailer di presentazione di Kingdom Hearts 4 - che potete rivedere poco sotto - mostrava qualche scena del videogioco, comprese delle sequenze narrative e del gameplay.

Sora si risveglia a Quadratum, una nuova ambientazione nella quale è presente Strelitzia, uno dei Denti di Leone e poi uno dei Capi delle Unioni successivamente alla Guerra del Keyblade narrata in Kingdom Hearts Union χ. Se vi siete già persi, non preoccupatevi, tanto avete chiaramente tempo per recuperare la trama e farvi un'idea di cosa sta accadendo.

In termini di gameplay, vediamo che Sora combatte contro un Heartles, un classico Darkside ma in versione gigantesca, e utilizza nuovi poteri come un rampino (che si genera con una trasformazione del Keyblade, l'arma del personaggio). Va detto che di norma le prime presentazioni di Kingdom Hearts sono dei concept ed è facile che quanto visto non sia presente nel videogioco finale, perlomeno non esattamente in questo formato.

Purtroppo non possiamo sapere quanto a lungo dovremo attendere ancora. Un leak del 2024 ha indicato che la data di uscita del videogioco è fissata per il 2025, ma più passano i mesi senza alcuna presentazione da parte di Square Enix e meno diventa credibile che ci accada. Tra l'altro, anche Kingdom Hearts: Missing Link è stato rimandato a tempo indeterminato.