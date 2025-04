Microsoft Office potrebbe avere presto nuove icone 3D

Indiscrezioni suggeriscono che Microsoft stia esplorando un aggiornamento visivo significativo per la sua suite Office. Alcuni utenti Reddit hanno segnalato di aver ricevuto un sondaggio via email dall'azienda di Redmond, contenente un'anteprima delle nuove icone 3D destinate ad applicazioni come Word, Excel e PowerPoint.

Le immagini trapelate mostrano un design che abbandona l'aspetto piatto delle icone attuali in favore di uno stile più tridimensionale, in linea con il linguaggio di design Fluent 2 e le emoji 3D introdotte in Windows 11 nel 2023.