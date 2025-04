La colonna sonora di Assassin's Creed Shadows protagonista di un video diario

Ubisoft ha pubblicato un video diario dedicato alla colonna sonora di Assassin's Creed Shadows e agli artisti che l'hanno realizzata, ovverosia The Flight, TEKE::TEKE, Thunderdrum e Tiggs Da Author.

Nel filmato vediamo i diversi audio director del gioco Ubisoft che parlano di come determinate scelte siano nate, della scoperta di brani e ritmi che si sono rivelati sorprendentemente azzeccati per accompagnare determinate sequenze e di come poi tutto il lavoro sia stato messo insieme.

Il risultato finale, come sa chi ha giocato ad Assassin's Creed Shadows, è una soundtrack per molti versi originale, dalle sonorità spesso inaspettate eppure funzionali all'azione che viene portata sullo schermo.

Oltre alla selezione effettuata per il gioco, Shadows può ovviamente contare anche su di una base di musiche tradizionali giapponesi, che riflettono le atmosfere e lo spirito dell'ambientazione feudale.