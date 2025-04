Gemini trasforma ora i documenti in podcast, ma non è l'unica novità

Questa permetterà di ascoltare riassunti audio dei documenti e di far leggere i testi ad alta voce dall'AI, offrendo un nuovo modo di interagire con i contenuti scritti. La disponibilità è prevista nelle prossime settimane per gli account Workspace.

Google ha annunciato l'integrazione di nuove funzionalità basate su Gemini all'interno delle app Workspace, portando l'intelligenza artificiale direttamente nei flussi di lavoro quotidiani. Tra le novità più interessanti figura l'introduzione di podcast IA in Google Documenti , una funzione già vista in NotebookLM e nell'app Gemini.

Le altre nuove funzioni di Gemini in Workspace

Un'altra utile aggiunta a Docs è la funzione "Aiutami a perfezionare". Questo strumento fornirà suggerimenti contestuali all'interno del documento per rendere la bozza più concisa e chiara. Invece di riscrivere il testo, l'IA offrirà spunti per migliorare la scrittura, una funzionalità che potrebbe rivelarsi preziosa per chi non ha accesso a un editor umano. L'arrivo di questa funzione è previsto entro la fine del trimestre.

Per quanto riguarda Fogli, Google ha anticipato l'arrivo di "Aiutami ad analizzare", una funzionalità più ampia rispetto all'attuale possibilità di porre domande specifiche all'IA. L'obiettivo è aiutare gli utenti a interpretare i dati presenti nei fogli di calcolo, identificando tendenze e fornendo indicazioni utili per l'analisi. Questa innovazione, che promette di agire come un analista di dati on-demand, sarà disponibile entro la fine dell'anno.

E voi cosa ne pensate?