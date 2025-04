Google Search AI ora ci "vede": risposte multimodali con Gemini e Lens

Secondo Robby Stein, VP of product per Google Search, questa integrazione porta la ricerca visiva a un nuovo livello: "Grazie alle capacità multimodali di Gemini, la Modalità AI può comprendere l'intera scena in un'immagine, incluso il contesto di come gli oggetti si relazionano tra loro e i loro materiali, colori, forme e disposizioni uniche", ha dichiarato Stein.

La nuova AI Mode di Google

Ma come funziona la nuova AI Mode? L'aggiornamento sfrutta una tecnica che avvia molteplici interrogazioni sull'immagine e sugli elementi in essa contenuti, fornendo così risposte ricche di sfumature e contestualmente rilevanti. Questo permette, ad esempio, di identificare libri presenti in una foto, suggerire titoli simili con recensioni positive e rispondere a ulteriori domande per affinare le raccomandazioni.

La modalità AI Mode di Search rappresenta la risposta di Google a Perplexity e ChatGPT Search, offrendo un'esperienza conversazionale che riassume le informazioni provenienti dall'indice di ricerca di Google. Lanciata inizialmente in esclusiva per gli abbonati a Google One AI Premium all'interno di Labs, ora Google ha iniziato a estendere la disponibilità di AI Mode a "milioni di utenti" di Labs negli Stati Uniti, superando la cerchia dei soli abbonati a pagamento.

E voi che ne pensate di questa novità? Gemini Live ora vede fotocamera e schermo, ma solo su Google Pixel 9 e Samsung Galaxy S25.