Anche Gemini Live ora vede fotocamera e schermo, ma solo su Google Pixel 9 e Samsung Galaxy S25

L'intelligenza artificiale conversazionale di Google, Gemini Live, introduce nuove capacità interattive: arrivano l'utilizzo della fotocamera in tempo reale e la condivisione dello schermo per rispondere a quesiti contestuali. Le funzioni saranno però disponibili inizialmente solo sui recenti modelli della serie Google Pixel 9 e Samsung Galaxy S25.

L'arrivo di queste funzionalità era stato anticipato durante la conferenza per sviluppatori Google I/O di maggio, nell'ambito del progetto denominato "Project Astra". Le prime segnalazioni risalgono al mese scorso, con la conferma da parte di un portavoce di Google e le testimonianze di alcuni utenti su piattaforme come Reddit, che hanno riportato la comparsa delle nuove opzioni anche su dispositivi di altri produttori come Xiaomi. Sebbene l'aggiornamento iniziale sia destinato ai modelli di punta di Google e Samsung, la sua estensione ad altri dispositivi Android è prevista a breve, sebbene limitata agli utenti con un abbonamento a pagamento Gemini Advanced.