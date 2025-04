The Last of Us Parte 2, Spider-Man 2 e tanti altri giochi ora funzionano anche su Mac con Rosetta

Quasi di nascosto, Apple ha introdotto il supporto a nuove istruzioni all'interno del suo emulatore Rosetta , integrato con l'aggiornamento macOS 15.4. Questa mossa ha ampliato notevolmente la compatibilità dei Mac con un vasto catalogo di software originariamente pensato per Windows, in soprattutto giochi.

Nuovi giochi disponibili su Mac

Per chi non lo sapesse, Rosetta svolge il compito di tradurre le istruzioni x86, tipiche delle architetture Intel e AMD su cui si basa la maggior parte dei software Windows, in istruzioni comprensibili dall'architettura ARM dei processori Apple Silicon. L'emulazione, in termini semplici, è un processo attraverso il quale un sistema informatico (l'host) simula l'hardware e il software di un altro sistema (il guest), permettendo l'esecuzione di programmi progettati per quest'ultimo.

Marvel's Spider-Man 2 è uno dei giochi che ora funziona anche su Mac

Nei mesi scorsi, un utente aveva sollecitato Apple tramite i propri canali di supporto ad implementare nuove funzionalità nel suo emulatore Rosetta. La risposta di Apple si è fatta attendere solo qualche mese: con l'arrivo di macOS 15.4 è stato infatti introdotto il supporto per le istruzioni F16C (Floating-point 16-bit Conversion instructions) e BMI (Bit Manipulation Instructions). L'istruzione F16C ottimizza la conversione tra numeri a virgola mobile a 16, 32 e 64 bit, un'operazione fondamentale per la grafica 3D e le simulazioni fisiche presenti in molti videogiochi. Le istruzioni BMI, d'altra parte, accelerano le operazioni di manipolazione dei bit, risultando particolarmente utili in ambiti come l'elaborazione grafica e la compressione dei dati.

L'impatto di questo aggiornamento si è rivelato immediatamente tangibile. Grazie al supporto di F16C e BMI in Rosetta, numerosi giochi e applicazioni Windows che precedentemente non funzionavano sui Mac, o richiedevano complesse procedure di patch, ora possono essere eseguiti tramite emulatori come Crossover, che si basa sul layer di compatibilità Wine per far girare software x86 destinato a Windows su sistemi operativi diversi. Tra i titoli di spicco che ora beneficiano di questa maggiore compatibilità si annoverano Horizon Forbidden West, Alan Wake 2, The Last of Us Parte II, Spider-Man II, Ghost of Tsushima e WWE 2K25. Questi si aggiungono a una lista già consistente di oltre 300 giochi che Crossover 25 era in grado di gestire con buone prestazioni.

A novembre dello scorso anno, Microsoft aveva già aggiornato il suo emulatore Prism per ottimizzare la compatibilità con i processori Qualcomm Snapdragon X Elite, aggiungendo il supporto a set di istruzioni avanzati come AVX e AVX2, BMI, FMA e F16C, rendendo possibile l'esecuzione di applicazioni complesse come Adobe Premiere su piattaforme ARM.

E voi che cosa ne pensate di questo aggiornamento? Avete già provato a giocare a questi titoli su Mac? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.