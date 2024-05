Microsoft inaugura l'era di Windows su ARM: "Copilot+ PC" con Snapdragon ed emulatore Prism per x86

Nella giornata di oggi, Microsoft ha di fatto dato il via alla nuova era di Windows su piattaforma ARM, presentando le caratteristiche dei nuovi "Copilot+ PC", ovvero dispositivi portatili incentrati sull'uso dell'intelligenza artificiale di Copilot e basati su chip Snapdragon, oltre a un emulatore per le app x86 chiamato Prism.

Tutto sembra dunque pronto per l'inizio di una nuova epoca per Windows, particolarmente lanciato su queste nuove tipologie di PC portatili caratterizzati da un netto cambio di architettura, in una sorta di attacco diretto ai MacBook e ai processori serie M di Apple.

In particolare, Microsoft ha presentato oltre 20 modelli di PC portatile basati su Snapdragon serie X, in particolare Snapdragon X Elite e Snapdragon X Plus, processori sviluppati con un occhio di riguardo alla gestione delle funzioni di intelligenza artificiale.

Snapdragon X Plus è caratterizzato da 10 core di CPU a 3.4 GHz che dovrebbero garantire un incremento del 37% di velocità rispetto agli Intel Core Ultra 7 a 16 core, consumando però il 54% di energia in meno.

Snapdragon X Elite si piazza su una fascia più alta, con 12 core di CPU e una funzione Dual Core Boost per alcuni SKU.

Entrambi contengono anche l'NPU "Hexagon" in grado di fornire 45 TOPS (Tera Operations per Second) di performance specifiche per intelligenza artificiale.