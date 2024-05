Life by You rinviato ancora: il rivale di The Sims non ha una data di uscita, al momento

Tale data era stata annunciata solo qualche giorno fa , fissata per il 4 giugno, ma evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto. Nonostante si trattasse comunque del lancio in early access, dunque non in versione definitiva, evidentemente gli sviluppatori hanno bisogno di più tempo.

"Dopo lunghe considerazioni, ci dispiace di annunciare che abbiamo deciso di ritrattare la data di uscita in accesso anticipato di Life by You", si legge in un nuovo messaggio da parte del CEO delegato di Paradox, Mattias Lilja.

Nonostante solo pochi giorni fa fosse stato annunciato il suo lancio, Paradox Interactive ha aggiornato sulla situazione di Life by You comunicando un nuovo rinvio per il gioco, che al momento non ha ancora una nuova data di uscita .

Serve un po' più di tempo per lo sviluppo

Life by You in una immagine ufficiale

"Non è stata una decisione semplice, specialmente perché ci rendiamo conto dell'attesa e dell'emozione che molti giocatori provano per il gioco. In ogni caso, crediamo che un po' di tempo aggiuntivo per lo sviluppo sia necessario", ha riferito Lilja.

A differenza di quanto successo in passato, considerando che non è il primo posticipo applicato al gioco, in questo caso non c'è una nuova data di uscita annunciata, per il momento, con gli sviluppatori che evidentemente, a questo punto, non vogliono più rischiare di dover modificare l'informazione ulteriormente.

Dunque ci vorrà ancora un po' di tempo, con una nuova data che verrà comunicata solo dopo un'analisi più attenta della situazione da parte di Paradox: "Vi forniremo maggiori informazioni appena possibile, nel frattempo vogliamo ringraziarvi sinceramente per il vostro continuo supporto e la pazienza", ha riferito ancora Lilja.

Life by You sembra essere un interessante rivale di The Sims, che ha l'intenzione di scontrarsi direttamente con il gigante di EA e Maxis, proponendo una nuova simulazione di vita dallo stile alquanto realistico, in questo caso.

Uno degli elementi distintivi del gioco, per esempio, è l'adozione del linguaggio reale tra i personaggi, cosa che dovrebbe garantire una notevole profondità aggiuntive alle relazioni tra questi e all'interazione con il mondo circostante.