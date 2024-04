Life by You: data di uscita in early access annunciata da Paradox per il gioco in stile The Sims

Paradox Interactive ha annunciato la data di uscita in Early Access di Life By You, la nuova simulazione di vita, fissata per il 4 giugno 2024 su PC, dunque con uno spostamento di circa tre mesi rispetto alla data precedentemente annunciata dal team.

Gli sviluppatori hanno infatti richiesto una maggiore quantità di tempo a disposizione per poter rifinire i dettagli dei personaggi e migliorare ulteriormente il gameplay, spostando l'uscita dell'early access in modo da fornire ai giocatori un'esperienza più completa e perfezionata, sebbene ancora non in versione definitiva, visto che si tratta di un accesso anticipato.

Life by You è una simulazione di vita che ricorda un po' la meccanica classica di The Sims, in cui i giocatori possono progettare e vivere la vita di vari esseri umani, all'interno di un open world completamente personalizzabile.