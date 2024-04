Classifica Steam: Manor Lords conquista la vetta, la serie Fallout rimane in top 10

Come ogni martedì è arrivata la classifica di vendite settimanali di Steam per hardware e software. Non sorprende vedere al primo posto Manor Lords considerando che era in cima della classifica dei giochi più desiderati dagli utenti che frequentano lo store di Valve.

Il secondo e terzo posto sono occupati nuovamente da Steam Deck e Helldivers 2, che evidentemente continua a macinare ottimi numeri di vendita nonostante sia uscito da quasi tre mesi. Nella top 10 ritroviamo sia Fallout 76 che Fallout 4, rispettivamente in quarta e ottava posizione, grazie al successo della serie TV di Amaon Prime Video.

Dopo l'ottimo terzo posto conquistato la scorsa settimana, No Rest for the Wicked è scivolato al decimo posto, mentre Dead Island 2 si è accaparrato la quinta posizione nella prima settimana su Steam, risultato chiaramente ottenuto grazie al prezzo dimezzato nei primi giorni di vendita.

Al nono posto invece troviamo Bellwright, l'action adventure con dinamiche da survival e city builder ambientato nel Medioevo arrivato su Steam il 24 aprile. Se vi abbiamo incuriosito, leggete la nostra anteprima di Bellwright.