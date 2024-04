Bellwright: costruisci la città, aumenta la popolazione e fomenta l'insurrezione!

Abbiamo avuto il piacere di vedere in anteprima l'ultima versione di Bellwright , in arrivo in early access su Steam il 23 aprile. Questo è il nuovo gioco del team polacco Donkey Crew, il cui organico è formato in larga parte da sviluppatori che si sono fatti le ossa lavorando come modder per il divertentissimo Mount & Blade e rispettivo seguito. Non è quindi un caso che le immagini di questa anteprima vi ricordino qualcosa, ma sia chiaro da subito che Bellwright non ha nulla a che vedere con il divertentissimo gioco firmato TaleWorlds Entertainment.

Lo stile visivo di Bellwright pende verso un medioevo prevalentemente realistico, senza però rinunciare a qualche dettaglio più fantasy

Ci sono dei punti di contatto, per esempio il sistema di combattimento che è davvero molto simile, ma Bellwright ha al suo interno diversi assi dalla manica e una maggiore attenzione verso l'esplorazione della grande mappe su cui si dipanerà l'azione. C'è anche una storia, anche se questa servirà soprattutto per offrire un incipit e una fine all'arco narrativo: il nostro personaggio entra in gioco dopo anni passati forzatamente nell'ombra poiché ricercato per l'assassinio del principe ereditario. Naturalmente non c'è niente di vero: scoperto finalmente di essere stato incastrato, l'eroe torna nella landa da cui è fuggito per organizzare una ribellione che punta niente di meno che al castello della Regina. Il problema è che non ha nulla con sé, soltanto pochi spiccioli e tanta sete di vendetta.

In Bellwright si parte praticamente da zero: una casetta, i primi necessari strumenti. Man mano che allargheremo il nostro campo e costruiremo altri alloggi, vedremo giungere nuovi reietti, viaggiatori, mercanti che potrebbero anche decidere di fermarsi per unirsi definitivamente alla causa. E così quella casetta solitaria pian piano si trasformerà in un villaggio che inevitabilmente si farà sempre più fortificato. Molti abitanti avranno caratteristiche che li renderanno più o meno adatti ai diversi ruoli necessari: agricoltori, fabbri, soldati. Queste affinità potranno anche essere migliorate grazie all'addestramento.