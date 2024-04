Tomb Raider I-II-III Remastered: la nuova patch ha aggiunto un costume gratis per Lara

L'outfit in questione è la skin Leopard , che consiste nell'abito leopardato per Lara Croft che potete vedere nell'immagine in testa alla notizia. Passando alle correzioni, ora la versione PC per Epic Games Store si avvierà automaticamente in modalità schermo intero anziché quella in finestra. Inoltre, il modello poligonale di Lara ora sparirà quando si avvicina di molto la telecamera, evitando il fastidioso fenomeno di clipping che si verificava in precedenza.

Gli sviluppatori di Aspyr hanno pubblicato la patch 1.2 di Tomb Raider I-II-III Remastered Starring Lara Croft che introduce una serie di correzioni e migliorie, nonché un nuovo costume per la protagonista.

Le altre novità

Tomb Raider mantiene il suo fascino, nonostante gli anni

Sempre rimanendo nell'ambito delle correzioni generali per tutti e tre i titoli della raccolta, sono state modificate le descrizioni di alcuni obiettivi su Steam e sono stati risolti dei problemi relativi allo sblocco di "Ready to Raid", "Exaggerated Threat" e "Gifts of Wonderland".

È stata migliorata anche la traduzione dei testi in varie lingue (non sappiamo se tra queste c'è anche quella italiana), il sistema di illuminazione dinamico e gli effetti di pioggia, fiamme e fumo, sono state aggiunte nuove pose per la modalità fotografica ed è stato sistemato un problema che deformava i capelli di Lara.

Per il resto troviamo una serie di fix a problemi più e meno noti relativi ai singoli giochi. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alle note ufficiali della patch 1.2 di Tomb Raider I-II-III Remastered a questo indirizzo. Il precedente aggiornamento era uscito a marzo e aveva introdotto i 4K a 120 fps per la versione PS5, portandola alla pari di quella Xbox Series X.