I giochi più venduti in Europa a inizio 2024: vediamo anche quanto spendono gli italiani

L'area dove si registrano più vendite è la GSA (Germania, Austria, Svizzera), seguita da Regno Unito, Francia, Spagna + Portogallo. L'Italia ottiene il quinto posto , sopra le nazioni nordiche e la coppia Belgio + Paesi Bassi. In Italia il calo delle vendite per il trimestre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è del 14%, con 79 milioni di spesa. GSA vale più di tre volte l'Italia, il Regno Unito quasi tre volte e la Francia più del doppio.

Sono disponibili online i dati di vendita dei videogiochi in Europa per il primo trimestre del 2024. Nel complesso sono stati spesi 1.01 miliardi di euro da gennaio a marzo : si tratta di un - 15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno , che a propria volta era un calo rispetto al 2022. Il calo maggiore è sopratutto per i giochi fisici (-20%), con il digitale che ha visto un -10%.

I videogiochi più venduti

L'infografica con vari dati delle vendite dei videogiochi in Europa

La classifica dei giochi fisici più venduti comprende:

EA Sports FC 24 Final Fantasy 7 Rebirth Super Mario Bros. Wonder Hogwarts Legacy Mario Kart 8 Deluxe

La classifica dei giochi digitali più venduti, invece, è così composta:

Helldivers 2 Call of Duty Modern Warfare III EA Sports FC 24 Dragon's Dogma 2 Hogwarts Legacy

Il gioco più venduto, sommando sia fisico che digitale, è Helldivers 2. Le classifiche non sono calcolate in numero di unità, ma in base alla spesa in euro, Helldivers 2 costa meno di un recente AAA come Final Fantasy 7 Rebirth, ad esempio.