Palworld Arena: Pockepair si “rimangia” il periodo di uscita e svela un grosso update estivo

Le Arene di Palworld non arriveranno necessariamente nell'estate 2024, come suggerito in precedenza da Pocketpair, bensì in un periodo non precisato dell'anno, che dunque potrebbe essere più in là rispetto a quello indicato in precedenza. In compenso, è in arrivo un grosso aggiornamento con nuovi Pal e non solo.

Ma andiamo per gradi. Nel post qui sotto, Pocketpair precisa che il "Summer 2024" mostrato nel teaser trailer dell'Arena, che introdurrà gli scontri in PvP tra giocatori, si tratta di un errore, con il periodo di uscita fissato a un generico 2024. Insomma, potrebbe arrivare anche prima o dopo l'estate, anche se dalle parole del team propendiamo per il secondo caso.

La buona notizia è che durante l'estate è in programma comunque un grosso aggiornamento di Palworld, che introdurrà una nuova isola, Pal, strutture, armi e altro ancora.

"Nel teaser di Arena, affermavamo che sarebbe uscita "nell'estate 2024". Questo è stato un errore e avrebbe dovuto indicare "2024". Siamo molto dispiaciuti per questo. Stiamo lavorando duramente per preparare l'arena per tutti voi il prima possibile", recita il post.

"Quest'estate è prevista la pubblicazione di un importante aggiornamento che aggiungerà una nuova isola con nuove specie di Pal, nuovi edifici, armi e altro ancora."