Palworld: un gameplay trailer presenta lo scontro con Bellanoir, il boss del primo raid

Pocket Pair ha pubblicato un gameplay trailer che mostra un acceso combattimento con Bellanoir, il primo Raid Boss di Palworld introdotto nel gioco tramite l'ultimo aggiornamento.

Bellanoir rappresenta la prima di una serie di sfide di alto livello in arrivo per i giocatori di Palworld nei prossimi mesi. L'obiettivo chiaramente è quello di sconfiggere il boss nel tempo limite di 10 minuti.

Più facile a dirsi che a farsi. Come possiamo vedere per azzerare i numerosi HP di Bellanoir al giocatore sono necessari diversi minuti, nonostante l'aiuto di dozzine di Pal di supporto, bazooka e altre armi avanzate. Il boss dal canto suo non rimane inerme all'offensiva, ma controbatte con raggi laser, tornado di oscurità e teletrasportandosi a sorpresa da una parte e l'altro dell'arena.