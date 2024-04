Palworld: disponibile il nuovo update che introduce il Raid Boss con Bellanoir

Palworld ha ricevuto su PC il nuovo update 0.2.0.6 e si tratta di un aggiornamento di grande importanza per il gioco PocketPair, che introduce il primo Raid Boss con Bellanoir e diversi altri aggiustamenti e miglioramenti al titolo in questione. La versione Xbox dell'update non è ancora stata pubblicata e non ha al momento una data di uscita precisa.

L'elemento principale è ovviamente il Raid contro il boss Bellanoir, che può essere attuato sia nella modalità standard che "estrema", che incrementa la difficoltà e le ricompense una volta giunti alla fine. Per prendere parte allo scontro è possibile evocare i Raid Boss Pals utilizzando gli slab presso gli altari per l'evocazione.

Da notare che questi Pal speciali sono particolarmente potenti e non possono essere catturati ma solo combattuti con le proprie creature: dopo la conclusione dello scontro è possibile ottenere delle uova speciali dal boss.