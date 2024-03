Palworld, un nuovo trailer presenta il primo raid con Bellanoir

Oltre al trailer non ci sono purtroppo dettagli sul raid in questione, che potrebbe presentarsi come il tradizionale evento a tempo limitato , ovverosia una sfida aperta a tutta l'ampia community di Palworld per la cattura di Bellanoir.

Mentre l'autore del gioco ha rivelato che ci sono trattative in corso per portare Palworld anche su PS5 e Nintendo Switch 2 , i contenuti post-lancio cominciano dunque a ingranare dopo gli update migliorativi e le patch mirate al bilanciamento dell'esperienza.

Il primo raid di Palworld è stato presentato da Pocket Pair con un nuovo trailer che rivela la presenza di Bellanoir come protagonista dell'aggiornamento, in arrivo "presto" ma senza ancora una data ufficiale.

Un momento decisivo

Protagonista di un grandissimo successo al lancio su PC e Xbox, Palworld si trova in questo momento in una situazione molto delicata, in quanto il futuro del gioco dipenderà dalla bontà delle decisioni che gli autori prenderanno da qui in avanti.

Proprio per questo motivo il team di sviluppo ha deciso di aprire le iscrizioni ai test a numero chiuso per i nuovi contenuti in arrivo, così da testarne la qualità con attenzione prima di un eventuale debutto.