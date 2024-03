Palworld in arrivo su PS5 e Nintendo Switch 2? Ci sono trattative in corso

Palworld potrebbe arrivare anche su altre piattaforme, come PS5 e Nintendo Switch 2: ci sono delle trattative in corso, ha rivelato in un'intervista con Bloomberg il creatore del gioco, Takuro Mizobe.

Capace di totalizzare 25 milioni di giocatori in un mese, Palworld si pone senza dubbio come un grande successo, ma dietro al progetto non ci sono investimenti spaventosi: lo sviluppo è costato appena 6,7 milioni di dollari e Mizobe vorrebbe che lo studio restasse piccolo.

"Siamo e resteremo uno studio di dimensioni ridotte", ha dichiarato il creatore di Palworld ai microfoni di Bloomberg. "Voglio realizzare più giochi piccoli: i titoli tripla A ad alto budget non fanno per noi." Si è parlato anche di acquisizioni, naturalmente: Mizobe è aperto a valutare eventuali offerte, anche solo di partnership.