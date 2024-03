PS5 Pro sarà il 45% più veloce di PlayStation 5 e fino a tre volte nel ray tracing, per un rumor

Stando agli ultimi rumor, PS5 Pro sarà il 45% più veloce rispetto all'attuale PlayStation 5 nel rendering, mentre le prestazioni del nuovo modello risulteranno addirittura moltiplicate di due o tre volte per quanto concerne il ray tracing.

Le informazioni in questione, che vanno ovviamente prese con le pinze in attesa di conferme ufficiali, parlano per l'upgrade mid-gen di un SoC AMD custom dotato di una GPU più grande ed equipaggiato con memorie GDDR6 più veloci, fino a 20 Gbps.

Non è tutto: si vocifera che questo SoC sia dotato di un'architettura dedicata al machine learning, la tecnologia di intelligenza artificiale che Sony utilizzerà per l'upscaling e che si chiamerà PlayStation Spectral Super Resolution, abbreviato in PSSR.