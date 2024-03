PS5 Pro userà l'IA per l'upscaling grafico? Una dichiarazione di AMD spinge a pensarlo

PS5 Pro supporterà l'upscaling tramite l'IA? Non abbiamo conferma al momento, ma un nuovo commento di AMD ha spinto alcuni a crederlo.

Parlando con il canale YouTube "No Priors: AI, Machine Learning, Tech, & Startups" in una nuova intervista, Mark Papermaster, Chief Technology Officer di AMD, ha parlato di ciò che l'azienda ha in serbo per l'AI, affermando che il 2024 è un anno importante per AMD.

Ha affermato che il 2024 è anche un grande anno di implementazione per l'azienda, che sta consentendo ai propri dispositivi di gioco di fare upscaling grazie all'IA, lasciando intendere che i dispositivi disponibili o in fase di lancio quest'anno saranno in grado di farlo. Questa dichiarazione sembra suggerire che PlayStation 5 Pro, che ricordiamo non è ancora stata confermata ufficialmente da Sony ma che secondo i rumor arriverà nel corso del 2024, sarà effettivamente dotata di upscaling AI.

Ovviamente si tratta per ora più che altro di una speculazione, non va considerata come una conferma.