Dune: Spice Wars, picco di giocatori dopo il lancio nei cinema di Dune: parte due

Una crescita importante

Dopo il lancio del film Dune: parte due, lo strategico Dune: Spice Wars sta vivendo una piccola rinascita in termini di giocatori contemporanei. Per adesso non parliamo di picchi enormi, ma comunque l'incremento è significativo, come rilevato da SteamDB.

Evidentemente ci sono molte persone che, visto il film, hanno cercato un videogioco dedicato a Dune. Gli unici che hanno trovato su Steam sono il gioco da tavolo Dune: Imperium e, appunto, il gioco di Shiro Games, di cui il 7 marzo è in arrivo il DLC House Vernius of Ix. In realtà ci sarabbe anche Dune: Awakening di Funcom, ma non è ancora uscito.