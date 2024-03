Temtem: basta microtransazioni e update per il Pokèmon-like, il team è su un nuovo capitolo

Crema sostiene che con la prossima patch (che aggiungerà l'Arcade Bar) avrà mantenuto le promesse fatte su Kickstarter. Temtem arrivato su Steam in versione Accesso Anticipato nel 2021, il che significa che gli sviluppatori hanno impiegato tre anni per raggiungere gli obiettivi di Kickstarter.

È troppo presto per Temtem 2

In una lunga lettera su Steam, Crema spiega: "Siamo consapevoli del desiderio della comunità di avere un sequel di Temtem: i nostri canali di comunicazione sono spesso pieni di domande su un possibile Temtem 2, sulle aspettative e altro ancora. Vi ascoltiamo! Il team ha discusso sulla creazione di un sequel per un po' di tempo, ma purtroppo la posta in gioco è alta e non ci sono abbastanza risorse per realizzare ciò che il team vorrebbe fosse il sequel e il sequel che voi meritereste."

"Dopo aver ascoltato così tante opinioni su come vorreste che fosse un eventuale Temtem 2, riteniamo che non dovremmo affrettarci e commettere gli stessi errori che abbiamo commesso in passato e anche nel presente. Se mai dovessimo farlo, dovremmo essere in grado di produrre un prodotto e un flusso di contenuti che tutti voi possiate apprezzare e amare al massimo. Un prodotto del genere è ancora fuori dalla nostra portata: semplicemente non siamo pronti. Come studio siamo troppo piccoli per imbarcarci nell'impresa che vorremmo fosse Temtem 2; al momento non abbiamo le conoscenze tecniche, il tempo e la capacità di dare vita a queste idee."