Temtem, il provato

Mentre giocavamo per offrirvi al più presto il provato di Temtem su PC , un pensiero continuava a tormentarci in modo insistente, un dubbio pressante: come diavolo hanno fatto Nintendo e Game Freak a non fermare questo progetto sin dal primo giorno in cui è stato mostrato al mondo? Fermi, posate i forconi. Il titolo ci ha convinti pienamente già da ora, ed è completo solo al 50%: Crema Games sa quello che fa e per il momento sembra anche aver capito come gestire i giochi in accesso anticipato, evitando gli errori fatti a suo tempo con Immortal Redneck. In questo articolo vi spieghiamo che cos'è esattamente Temtem, in quali dettagli è così simile a Pokémon, in quanti ai Digimon, ma anche quali aspetti lo rendono unico e immediatamente riconoscibile. Perché quella di Crema è una scommessa molto ambiziosa: e il bello è che potrebbe vincerla facilmente.

Il progetto e i contenuti

Avete sempre sognato un gioco dei Pokémon su una console non-Nintendo? Allora acquisterete Temtem. Lo farete non appena avrete visto i primi video del progetto, perché il richiamo per i collezionisti di mostriciattoli tascabili è prepotente, irresistibile. Temtem è un gioco realizzato da dei ragazzi che i Pokémon li hanno non solo amati, ma anche studiati a fondo in questi anni: si vede. Attualmente disponibile in early access esclusivamente su PC via Steam, approderà anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, ma solo tra il secondo e il terzo trimestre del 2021. Bisogna aspettare ancora tanto, è vero. Di buono c'è che il titolo è già da adesso completo al 50%.

Gli sviluppatori di Temtem hanno confermato che nel 2021 il gioco otterrà tutti i suoi contenuti previsti: più di 161 creature catturabili e allenabili, sei isole diverse (più una dedicata esclusivamente all'endgame), partite classificate, tornei, casa d'aste, una modalità nuzlocke (per chi ama farsi del male), e almeno tre creature mitiche/leggendarie. Già nel momento in cui scriviamo, tuttavia, è possibile godere di una versione completa a metà, e con tuttavia più di 20 ore di gioco a disposizione. Nel dettaglio avrete la possibilità di esplorare le prime tre isole del mondo di gioco (noi non siamo andati più lontano della prima), di catturare circa 80 creature e di godere delle principali componenti legate al multiplayer online.

Noterete da subito tanti altri giocatori online nelle vostre partite: persone vere, con cui è possibile interagire per scambi e combattimenti. L'intero gioco, volendo, può essere affrontato in cooperativa a distanza con un amico che ha acquistato la sua copia. L'online, a differenza della serie Pokémon e Digimon, qui costituisce davvero una buona metà del cuore della produzione... benché, com'è giusto che sia, possa essere anche completamente ignorato da chi crede nelle partite in solitaria.