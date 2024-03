Wayforward ha subito un furto di dati: è lo studio di sviluppo degli Shantae

WayForward Technologies ha subito un enorme furto di dati, con diversi prototipi e pezzi di codice sorgente finiti online. Stiamo parlando dello studio di sviluppo della serie Shantae, oltre che di tantissimi altri giochi sviluppati nel corso dei molti anni di attività.

Giusto recentemente ha pubblicato titoli quali Lunark e Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp.

Il problema, in questo caso, è che gli hacker non hanno dovuto fare un grande sforzo per ottenere i dati, visto che li hanno trovati su di un hard disk di scarto, come riportato da Lance McDonald.