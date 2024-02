PS5 Pro: le specifiche della console sarebbero già note ai PlayStation Studios e le seconde parti

"Mi è stato detto esplicitamente da qualcuno che lavora presso un editore di terze parti di medie dimensioni che è stata fatta una presentazione per PS5 Pro, e mi risulta che le prime e le seconde parti abbiano già avuto accesso alle specifiche di ciò a cui stanno puntando."

Moriarty afferma che la console è stata presentata a porte chiuse recentemente, e che gli sviluppatori di prime e seconde parti ( come ad esempio Shift Up, gli autori di Stellar Blade ) sono già a conoscenza delle specifiche della console. Se confermato, significa che conoscono le potenzialità del nuovo hardware e possono iniziare di conseguenza a pianificare le eventuali migliorie che possono introdurre nei loro giochi in attesa dei devkit completi.

Dove c'è fumo c'è anche il fuoco?

Chiaramente le informazioni qui sopra sono da prendere con le pinze, in quanto non è possibile verificarne la veridicità in alcun modo.

Detto questo è ormai da tempo che si susseguono voci di corridoio e report che vogliono Sony in procinto di lanciare PS5 Pro durante la seconda metà del 2024. L'ultimo ad esempio è arrivato dalla CNBC, che afferma che la console servirà a spianare la strada in attesa del lancio di GTA 6. In tal senso, sarebbe credibile pensare che gli studi proprietari della compagnia o quelli comunque con rapporti strettissimi, siano già a conoscenza delle caratteristiche della console.