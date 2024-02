Nobuo Uematsu, il celebre compositore di Final Fantasy non realizzerà altre colonne sonore

Nobuo Uematsu, il leggendario compositore che ha realizzato le musiche di numerosi giochi della serie Final Fantasy e non solo, ha ammesso che probabilmente non comporrà un'altra colonna sonora completa di un gioco.

Questo non significa che si ritirerà dalla scena nell'immediato futuro, bensì ha intenzione di continuare a dedicarsi a progetti meno impegnativi, come ad esempio i temi musicali principali della serie Final Fantasy, incluso Final Fantasy 7: Rebirth. Tuttavia, ha dichiarato di non avere più le forze fisiche e mentali sufficienti per poter realizzare una OST completa.

"Per quanto riguarda Final Fantasy, sono ancora coinvolto componendo i temi principali dei giochi", ha spiegato Uematsu in un'intervista con il portale tedesco Zeit Online. "Ma non credo che comporrò di nuovo la musica per un intero gioco."

"Dovresti dare il massimo per due o tre anni. E non credo di avere più la forza fisica e mentale per farlo. Penso che preferirei usare il tempo che mi rimane per lavorare su altri progetti che amo. Ad esempio composizioni come Merregnon o la mia band Uematsu Nobuo conTIKI".