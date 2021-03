Final Fantasy: Uematsu potrebbe aver composto la sua ultima colonna sonora completa

Nobuo Uematsu è uno dei più grandi compositori del mondo dei videogiochi: siamo certi che nessuno possa dire il contrario. L'uomo ha lavorato per anni sulla maggior parte dei giochi della saga di Final Fantasy, mettendo la propria firma su alcune delle colonne sonore che hanno segnato l'infanzia (ma anche la maturità) di molti appassionati. Non dimentichiamo poi il suo lavoro su Chrono Trigger, Lost Odyssey e The Last Story. Recentemente ha anche lavorato a Fantasian: pare però che potrebbe essere il suo ultimo lavoro completo.

Fantasia è il nuovo gioco di Hironobu Sakaguchi, esclusivo per Apple Arcade. Uematsu ha creato una colonna sonora completa da 60 pezzi per il gioco. Sakaguchi spiega però che non è stato semplice. "Prima di mettersi al lavoro su Fantasian, stava avendo alcuni problemi di salute e non eravamo certi che fosse in grado di comporre ogni singolo pezzo o anche solo lavorare con noi. Penso abbia più o meno suggerito che Fantasian possa essere l'ultimo gioco per il quale compone una colonna sonora completa."

In altre parole, secondo Sakaguchi, Uematsu non si ritirerebbe, ma potrebbe decidere di non lavorare alla creazione di una colonna sonora completa da solo. Potrebbe però lavorare come supporto od occuparsi di singoli rimaneggiamenti come nel caso di Final Fantasy 7 Remake. Fermo restando che la sua salute viene prima di tutto, di certo ai fan piacerebbe poter ascoltare altre sue composizioni in futuro. Sakaguchi afferma comunque che Uematsu ha dato tutto se stesso per Fantasian, quindi potremo goderci la sua creazione nel nuovo gioco.

Sempre riguardo Fantasian, ecco il trailer della storia e trailer sulla particolare funzione Dimengeon rilasciati.