The World Ends With You: il terzo trailer dell'anime con un nuovo brano musicale

Square Enix ha pubblicato il terzo trailer ufficiale di The World Ends with You The Animation, l'anime del gioco di ruolo giapponese pubblicato originariamente su Nintendo DS. Nel filmato possiamo sentire la canzone finale, "Carpe Diem", composta da Takeharu Ishimoto e cantata da ASCA.

Square Enix ha anche annunciato che l'illustratore Ilya Kuvshinov, grande fan del videogioco, lavorerà all'animazione finale dell'anime, di cui sarà mostrata una sequenza prima della premiere.

Le trasmissioni di The World Ends with You The Animation inizieranno il 9 aprile 2021. Il 14 marzo Square Enix terrà un evento in cui farà lo screening del primo episodio, mostrando anche alcune scene e bozzetti.

Se siete interessati all'anime, guardate anche il secondo trailer e, perché no, il primo.

Per chi fosse interessato ai videogiochi, vi ricordiamo che una versione rimasterizzata di The World Ends with You è disponibile per Nintendo Switch.