The World Ends With You anime: un nuovo trailer conferma la data di lancio

Pubblicato un nuovo trailer dell'anime di The World Ends With You, che conferma la data di lancio giapponese: il 9 aprile 2021. Il trailer, oltre a mostrare alcune sequenze della serie, davvero in linea con il videogioco, consentono di ascoltare anche un brano della colonna sonora, composto da ALI.

The World Ends With You è un gioco di ruolo giapponese pubblicato originariamente su Nintendo DS. All'epoca non ebbe un grandissimo successo, ma con gli anni si è costruito una sua fanbase appassionata che lo ha trasformato in un videogioco di culto. Forse è proprio per questo che Square Enix ha pensato che fosse una buona idea trasformarlo in una serie.

Attualmente l'anime di The World Ends With You non è stato confermato per l'occidente. Come spesso avviene, è probabile che lo vedremo presto su qualche servizio di streaming video, se non completamente doppiato quantomeno sottotitolato. Mentre siamo qui che aspettiamo, possiamo rigiocarlo su Nintendo Switch in un'edizione rimasterizzata di cui potete leggere la nostra recensione.