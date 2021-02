WandaVision, il cosplay di Scarlet Witch di OMG Cosplay è sexy e fedelissimo

WandaVision è la serie del momento, tutti ne parlano ed è chiaro che anche il mondo dei cosplay ne sia rimasto profondamente affascinato, come dimostra l'interpretazione della Scarlet Witch firmata OMG Cosplay.

Dopo la splendida Samus in versione Zero Suit, la bella Maggie McGehee ha dunque voluto rendere omaggio al celebre personaggio interpretato al cinema e in TV da Elizabeth Olsen.

In particolare, la modella texana si è ispirata al costume classico di Wanda, che si vede in alcune sequenze anche in WandaVision e naturalmente nei fumetti Marvel.

Come probabilmente saprete, ci sono parecchie differenze fra la versione cartacea e quella cinematografica di Wanda Maximoff: la seconda non è infatti una mutante figlia di Magneto, bensì il frutto di un esperimento per la creazione di metaumani.

L'ampio background fumettistico della Scarlet Witch è tuttavia tornato utile agli autori di WandaVision, che hanno utilizzato alcune delle sue storyline più famose per dar vita alla struttura narrativa della serie, disponibile in streaming su Disney+.