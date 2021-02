I migliori giochi di zombie single player e multigiocatore

Parlare infatti di "giochi di zombie" è parzialmente limitante. Lo zombie è solo un soggetto, ma non è sufficiente per definire il genere del gioco. Parliamo di giochi d'azione? Giochi strategici? Giochi survival horror? Giochi multigiocatore? O ci interessa solo la piattaforma: computer, console o mobile? Gli zombie sono perfetti per ogni contesto.

Zombie . Che siano stati resuscitati da una magia oscura, che siano il risultato di uno strano virus o che un fungo abbia preso il controllo del loro cervello, gli zombie sono da sempre uno dei soggetti più amati dal pubblico. Il non-morto - un involucro di carne che ha perso "l'anima" - riesce a mettere facilmente in dubbio il nostro concetto di umanità e, forse più per questo che per il suo aspetto rivoltante, ci terrorizza. Ovviamente, anche il mondo dei videogiochi ha saputo sfruttarlo per mettere in scena diverse tipologie di opere.

Days Gone è un ottimo gioco di zombie d'azione per chi vuole esplorare un ampio mondo in grande libertà. È disponibile su PS4 e PS5 (retrocompatibilità).

Il nostro protagonista, Deacon St. John, è un biker e la sua moto è il centro del nostro mondo. Muoversi a piedi significa essere destinati a morte certa, soprattutto appena cala la notte. La moto di Days Gone , inoltre, porta con sé scorte extra, perfette per ottenere qualche munizione aggiuntiva mentre siamo lontani dalla civiltà. Infine, è anche il nostro punto di salvataggio. Entro la fine del gioco, avremo creato una forte connessione con il nostro mezzo.

Days Gone, più di tutti, riesce a farci capire quale sia la vera forza degli zombie : il numero. Bend Studio propone infatti scontri di massa, con decide di zombie che ci caricano da ogni direzione. Abbattere un non morto è semplice, ma quando saremo circondati non ci sarà arma in grado di salvarci. Sfruttando il nostro arsenale e l'ambiente, potremo però avere la meglio.

Days Gone è un gioco di zombie d'azione ambientato all'interno di un ampio open world. Sviluppato da SIE Bend Studio e rilasciato nel 2019, Days Gone ha chiari punti di forza: una mappa in continuo ampliamento, un innovativo sistema di spostamento basato sulla motocicletta del protagonista ed enormi orde di zombie.

The Last of Us Parte 2

The Last of Us Parte 2 rientra di certo nella categoria "giochi di zombie d'azione", con alcune influenze dal sotto-genere dei survival horror. Sviluppato da Naughty Dog e rilasciato nel 2020, The Last of Us Parte 2 punta tutto sulla trama, sulla varietà di situazioni e su un sistema di combattimento brutale ma sempre ragionato.

The Last of Us Parte 2, in qualità di seguito, evolve le avventure di Joel ed Ellie non solo dal punto di vista narrativo, ma soprattutto a livello ludico. Il primo capitolo proponeva livelli lineari e di piccole dimensioni. In questa Parte 2, invece, Ellie e la nuova protagonista Abby si scontrano in ambienti elaborati, con passaggi e nascondigli "potenziati" da un level design estremamente verticale.

Anche se non è possibile sparare all'impazzata (le munizioni tendono a scarseggiare), The Last of Us Parte 2 è un gioco di zombie d'azione a tutti gli effetti: gli scontri sono fisici e brutali, il corpo a corpo è spesso un'opzione, i riflessi contano parecchio e bisogna mantenere una mente lucida mentre ci si destreggia tra un nascondiglio e l'altro. Non guasta inoltre che a livello grafico sia uno dei migliori giochi della generazione appena conclusa.

The Last of Us Parte 2 è un gioco di zombie d'azione adatto a chi vuole un'esperienza meno dispersiva. È disponibile su PS4 e PS5 (retrocompatibilità).